ЦБ РФ и Минфин не пришли к согласию в вопросе биткоин-бирж

Минфин и Банк России обсуждают создание криптовалютных бирж в стране, но пока не нашли консенсуса в этом вопросе. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«У нас эта тема обсуждается, потому что здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока еще решения, как это сделать», - сказал Силуанов, которого цитирует ТАСС.

Ранее о том, что РФ не должна ограничиваться существующими платформами для торговли криптовалютами и может создавать собственные биржи, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Напомним, закон об экспериментальных режимах, позволяющий международные расчеты в криптовалюте и создание локальных бирж, подписан Путиным 8 августа. Он вступит в силу с 1 сентября.

Представители ЦБ РФ заявили, что проведут первые трансграничные криптовалютные платежи в рамках ЭПР до конца 2024 года.