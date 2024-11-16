Банк развития Совета Европы предоставляет Украине новый заем на €200 млн

Банк развития Совета Европы одобрил семь новых займов государствам-членам на общую сумму €685 миллионов для укрепления устойчивости и социальной сплоченности в Европе, среди получателей есть и Украина. Об этом говорится в пресс-релизе Банка развития Совета Европы.

В частности, €200 миллионов, которые получит от банка Украина, пойдут на поддержку усилий украинского правительства по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и ослабление фискального давления.

"Средства будут направлены на оказание помощи на проживание уязвимым ВПЛ, которые имеют проблемы с жильем, трудоустройством и доступом к услугам, многие из которых не могут вернуться домой из-за продолжающегося конфликта", – говорится в сообщении, которое цитируют украинские медиа.

Глава Банка Карло Монтичелли отметил, что заем для Украины был одобрен в "рекордно короткие сроки", что подтверждает приверженность учреждения "поддержке восстановления страны".

Это уже третий заем Банка развития Совета Европы для Украины с июня 2023 года, с тех пор как Украина к нему присоединилась.

В ноябре 2023 года Банк выделил €100 миллионов на поддержку восстановления инфраструктуры в сфере здравоохранения, а в марте 2024 года – еще €100 миллионов на компенсации за уничтоженное имущество.