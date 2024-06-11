До конца июня Украина получит €1,9 млрд по плану Ukraine Facility

Украина получит €1,9 миллиарда по плану Ukraine Facility до конца июня. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии Ukraine Recovery Conference 2024.

"Сегодня я могу сказать, что мы поставим в Украину дополнительные €1,9 миллиарда из Ukraine Facility до конца этого месяца из-за тех реформ и инвестиционных стратегий, которые приняла Украина", - сообщила она.

Кроме того, президент Еврокомиссии отметила, что уже было мобилизовано €200 миллионов на неотложный ремонт энергосистемы.

"Далее мы будем вкладывать деньги в генерацию энергии и тысячи солнечных панелей поступят в Украину. Наша цель - децентрализовать производство энергии, что повышает устойчивость украинской энергосети", - добавила она.