Последнее обновление: 22.09.2023 18:00

Украина получила очередные € 1,5 млрд макрофина от ЕС

Украина 22 сентября получила восьмой транш в размере € 1,5 млрд в рамках масштабной макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Всего в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило от ЕС уже € 13,5 млрд льготных заемных средств.

В Минфине отметили, что МФП предоставляется на беспрецедентно льготных условиях и направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета Украины.

"Макрофинансовая помощь ЕС - это весомый вклад в обеспечение финансовой стабильности и ускорение победы в войне", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Следующие три транша в рамках программы, с учетом уровня выполнения Украиной согласованных сторонами условий структурной политики, ожидаются до конца 2023 года.

Общий плановый объем финансирования по текущей программе макрофинансовой помощи составляет € 18 млрд.



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