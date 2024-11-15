Последнее обновление: 15.11.2024 16:15

Украина рассчитывает в конце декабря получить $1,1 млрд от МВФ

Украина рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда в размере $1,1 млрд в конце декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы успешно завершили 5-й пересмотр программы EFF в конце октября. Выполнили все структурные маяки для 6-го пересмотра. По результатам текущей миссии рассчитываем в конце декабря получить следующий транш в размере $1,1 млрд ", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в этом контексте стороны обсудили дальнейшую имплементацию реформ, предусмотренных меморандумом о сотрудничестве с МВФ, и прогресс Украины, который Фонд оценивает очень высоко.

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