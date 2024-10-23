Украина получила очередные $1,1 млрд транша от МВФ

В Украину уже поступило финансирование от МВФ в $1,1 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Около 1,1 млрд долларов от МВФ уже поступили Украине", - проинформировал он.

По его словам, средства будут направлены на покрытие бюджетных расходов невоенного характера.

Он напомнил, что Украина получила этот транш благодаря успешному пятому пересмотру программы EFF объемом $15,6 млрд.

Премьер добавил, что правительство уже начинает совместную с МВФ работу над следующим раундом пересмотра программы финансирования.

По данным Минфина, с начала полномасштабного вторжения Украина получила более $11,3 млрд исключительно от МВФ.