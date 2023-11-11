Последнее обновление: 11.11.2023 16:58

МВФ и Украина договорились о следующем транше на $900 млн

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренностей на уровне персонала относительно второго пересмотра механизма расширенного финансирования (EFF), который открывает путь к получению транша на $900 млн. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по обновленному набору экономической и финансовой политики для второго пересмотра 4-летнего соглашения о расширенном финансировании (EFF). SLA подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ", - говорится в сообщении.

В МВФ отмечают, что все количественные критерии эффективности на конец июня и индикативные цели на конец сентября выполнены. Кроме того, большинство структурных контрольных показателей также было достигнуто. Соответственно, это открыло путь для рассмотрения исполнительным советом МВФ, что позволило бы выплатить около $900 млн.

"Я рад сообщить, что сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по второму пересмотру EFF. Соглашение подлежит одобрению исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели", - отметил представитель МВФ Гэвин Грей, после завершения обсуждения в Варшаве.

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