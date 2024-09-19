Последнее обновление: 19.09.2024 15:29

Верховная Рада приняла закон о приватизации госбанков

Верховная Рада 19 сентября приняла закон об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков.

Соответствующий законопроект №11474 во втором чтении и в целом поддержали 260 депутатов, сообщил Ярослав Железняк, народный депутат Украины IX созыва от партии «Голос».

Одно из ключевых положений закона, который был требованием Всемирного банка, предусматривает предоставление разрешения продавать любую долю государства в банке, а не только 100% акций, как это предусмотрено в действующем законодательстве.

Решение о подготовке пакета акций банка к продаже будет приниматься Кабинетом министров с учетом вывода Совета по финансовой стабильности. Также от правительства будет зависеть решение о выставлении пакета на приватизацию после завершения всех необходимых подготовительных мер.

В случае проведения торгов в Украине, продажа акций будет проходить на Prozorro.Продажи. А если за границей – способ проведения торгов будет зависеть от решения Кабинета министров (с учетом рекомендаций советника по продажам).

Действие закона распространяется на все государственные банки, кроме Ощадбанка и Укрэксимбанка. Это ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк и Мотор-Банк (последние три – национализированы после начала войны).

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