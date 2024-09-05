Условия продажи госбанков в Украине изменятся

Депутаты Верховной Рады 249 голосами приняли за основу законопроект N11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Законопроект совершенствует правила продажи государственных банков, направлен на сокращение государственной доли в банковском секторе.

"Это требование Всемирного банка, потому закон должен быть принят в двух чтениях уже в сентябре", - уточнил замглавы комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.

Законопроект расширяет круг потенциальных инвесторов, которые могут купить доли государства в банках.

Государство сможет продать любую долю в банке, а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе.

Кроме того, повышаются требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам.

Согласно документу, международные доноры смогут привлекаться к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи.

Законопроект обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка. Также учитывается вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор.

Документ приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками и предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продаж) со стороны бывших бенефициарных владельцев или текущих миноритарных акционеров.