Присутствие государства на банковском рынке Украины уменьшится

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины рекомендовал принять законопроект об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков #11474 в первом чтении. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета Ярослав Железняк.

Он отметил, что главная цель законопроекта - уменьшить присутствие государства на банковском рынке.

Он также сообщил об основных новациях:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;

позволяет продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;

включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;

обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;

предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных владельцев (актуально для АО "СЕНС БАНК") или текущих миноритарных акционеров (актуально для АБ УКРГАЗБАНК").

"Этот законопроект также является требованием в DPL Всемирного банка и программе МВФ", - отметил депутат.