Нацбанк Казахстана не стал менять базовую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Инфляция в июле текущего года несколько повысилась, но сложилась в пределах прогнозов Национального банка. Существенное ускорение продемонстрировали месячная инфляция и ее устойчивая часть. Инфляционные ожидания населения после роста в июне остались практически неизменными. Глобальная инфляция под воздействием сдерживающей политики центральных банков развитых стран продолжает замедляться. Проинфляционное давление внутри экономики усиливается за счет растущих объемов фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов в рамках реформы ЖКУ, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий.

Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону и обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

В июле Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку на 25 б.п. до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстан по базовой ставке будет объявлено 11 октября 2024 года.