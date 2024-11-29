Нацбанк Казахстана повысили базовую ставку до 15,25%

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана в пятницу принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

"Решение принято с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции (. . .) Совокупные денежно-кредитные условия смягчились на фоне ослабления обменного курса, снижения процентных ставок в реальном выражении из-за возросшей инфляции, а также ее повышенных прогнозов на предстоящие годы. В сочетании с возросшей волатильностью на финансовых рынках это потребовало повышения базовой ставки", - говорится в сообщении Нацбанка.

Поясняется, что на фоне волатильности на финансовых и энергетических рынках регулятор будет внимательно отслеживать необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для скорейшего возврата инфляции к траектории устойчивого замедления и достижения таргета в 5%.

Базовая ставка в Казахстане с начала текущего года снижалась четыре раза. С июльского заседания Нацбанк удерживал ставку неизменной.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено комитетом по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана 17 января 2025 года.