Последнее обновление: 11.10.2024 16:23

Нацбанк Казахстана не стал менять базовую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий. Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков смещен в проинфляционную сторону", - говорится в сообщении.

Нацбанк Казахстана принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. до 14,75% в феврале текущего года. После чего в июле снизил ее до 14,25%.

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование