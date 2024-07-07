Последнее обновление: 07.07.2024 14:55

По итогам второго тура выборов президентом Ирана стал реформист

В Иране 5 июля прошел второй тур внеочередных президентских выборов, по итогам которого главой Исламской республики стал депутат парламента и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиан (Пезешкиян), придерживающийся умеренных реформистских взглядов. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба страны.

Вывод сделан на основании подсчета 30 530 157 голосов, полученных как внутри Ирана, так и за его пределами. За Пезешкиана проголосовали 16 384 403 иранца, за Джалили — 13 538 179. Явка составила 49,8%.



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