Последнее обновление: 04.10.2024 18:00

ЕС готовит пакет санкций против Ирана за поставку баллистических ракет России

Европейский Союз разрабатывает новые санкции против Ирана в ответ на поставку России баллистических ракет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Под санкции попадут более десятка лиц и организаций, включая инжиниринговые, металлургические и авиационные компании.

Окончательное решение о введении санкций Европейский Союз планирует принять до проведения очередного саммита лидеров в Брюсселе в конце октября, пишет Bloomberg.

Ограничения Евросоюза станут первым ответом на поставку ракет и сейчас рассматриваются дополнительные списки.

По оценкам США и Европы, Иран поставил баллистические ракеты в Россию в сентябре. Это послужило основанием для введения первого пакета санкций со стороны США, Германии, Франции и Великобритании.

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