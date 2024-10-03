Великобритания ввела санкции в отношении белорусского Альфа‑Банка. Об этом свидетельствует опубликованный 3 октября на сайте Казначейства Великобритании обновленный перечень субъектов, на которые распространяются ограничительные меры.

Санкции введены в связи с тем, что банк «участвует или участвовал в получении выгоды или поддержке правительства Беларуси путем ведения бизнеса в секторе, имеющем для него стратегическое значение, а именно в белорусском секторе финансовых услуг».

Альфа-Банк в Беларуси работает с 1999 года и входит в структуру консорциума «Альфа-Групп». В настоящее время банковскому холдингу АBH Hold­ings S.A. принадлежит 99,9% акций ЗАО «Альфа-Банк».