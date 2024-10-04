Последнее обновление: 04.10.2024 18:00

Россия исключит Талибан из списка террористов

Российские власти скоро объявят об исключении Талибана из списка террористических организаций. Об этом заявил представитель Путина по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, решение уже принято на высшем уровне, но «требуется соблюсти правовые процедуры», передает ТАСС.

Ранее в пятницу о том, что ФСБ России завершает работу по исключению Талибана из списка террористических организаций, заявил глава службы Александр Бортников.

Он отметил, что действия талибов, находящихся у власти в Афганистане, «направлены на наведение порядка и поддержание стабильности» в стране.

Кроме того, заявил Бортников, талибы готовы к борьбе с афганским крылом ИГИЛ «Вилаят Хорасан» (запрещены в России).

Российские власти давно поддерживают контакты с талибами, делегации Талибана регулярно приезжают в Москву. В этом году талибы посещали форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», а также Петербургский международный экономический форум.



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