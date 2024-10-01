Последнее обновление: 01.10.2024 17:24

Правительство продлило запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовскую границу

В Беларуси продлили запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно информации, внесены изменения в постановление Совмина № 182 от 14 марта 2024 г., которым установлен запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения.

Срок действия запрета продлен до 1 апреля 2025 г.

В правительстве называют этот шаг "вынужденной мерой для обеспечения защиты национальных интересов и реагирования на недружественные действия Литвы".



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование