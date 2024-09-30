В Литве прокомментировали возможное использование Беларусью метеозондов для шпионажа

В спецслужбах Литвы прокомментировали информацию о том, что Беларусь может использовать метеорологические зонды с контрабандным грузом и в шпионских целях.

Как заявил директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, пока у спецслужб нет информации о том, что баллоны-зонды могут использоваться Беларусью для шпионажа.

"Пока что мы не располагаем какой-либо конкретной информацией, чтобы был какой-то разведывательный дрон или еще что-то – кроме того, что, как сообщалось, это больше связано с контрабандой – у нас действительно нет такой информации", – сказал Яунишкис, которого цитируют литовские медиа.

Он добавил, что использование таких зондов больше относится к вопросам контрабанды.

Ранее, 28 сентября около 23:45 на территории аэродрома был замечен небольшой неуправляемый воздушный шар, который упал со своим грузом. По предварительным данным, это были контрабандные сигареты.

Комментируя инцидент, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что падение метеорологического шара на территории аэропорта в Вильнюсе не имеет ничего общего с противовоздушной обороной, поэтому бороться с этим должны правоохранители, а не военные.

Недавно президент Гитанас Науседа заявлял, что Беларусь остается источником рисков, и Литва будет требовать дальнейших ограничений против синеокой.