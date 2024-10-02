Украина в 2025 году увеличит производство собственного оружия

В 2025 году Украина планирует увеличить производство собственного оружия, в частности дронов, дальнобойных и баллистических ракет. Об этом на форуме DFNC2 заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Мы уже инвестировали $4 млрд в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет – разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты", – сказал министр.

По его словам, Министерство обороны активно привлекает иностранных партнеров для создания совместных предприятий в сфере обороны. Важной частью этого сотрудничества является подписание долгосрочных контрактов на производство, снабжение и обслуживание оружия, чтобы обеспечить украинскую армию на длительное время.