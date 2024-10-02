Последнее обновление: 02.10.2024 17:47

Украина в 2025 году увеличит производство собственного оружия

В 2025 году Украина планирует увеличить производство собственного оружия, в частности дронов, дальнобойных и баллистических ракет. Об этом на форуме DFNC2 заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Мы уже инвестировали $4 млрд в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет – разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты", – сказал министр.

По его словам, Министерство обороны активно привлекает иностранных партнеров для создания совместных предприятий в сфере обороны. Важной частью этого сотрудничества является подписание долгосрочных контрактов на производство, снабжение и обслуживание оружия, чтобы обеспечить украинскую армию на длительное время.

Далее по теме
Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование