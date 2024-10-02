Украина выполнила еще два индикатора для Ukraine Facility

Украина выполнила еще два индикатора по программе Ukraine Facility Европейского Союза, направленные на улучшение ситуации на рынке труда и внедрение реформы рынка электроэнергии. Об этом сообщило Министерство экономики страны.

"Еще 2 важных индикатора Плана Украины в рамках Ukraine Facility приняты на этой неделе. Они нацелены на улучшение ситуации в приоритетных для государства отраслях: энергетической и человеческого капитала", - отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Как говорится в сообщении, Кабинет министров принял Стратегию демографического развития до 2040 года и подписал техническое задание на разработку информационной системы для обеспечения функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Демографическая стратегия определяет меры по улучшению ситуации в сфере рождаемости, уменьшение уровня преждевременной смертности, преодоление негативных миграционных трендов, активизации на рынке труда, содействие активному долголетию и создание предпосылок безопасности.

Техническое задание на разработку информационной системы для НКРЭКУ позволит построить систему для выявления злоупотреблений на энергетических рынках и является частью реформы рынка электроэнергии, нацеленной на интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС.

Ukraine Facility - программа поддержки Украины от ЕС объемом €50 млрд будет действовать с 2024 до 2027 года.

Транши будут поступать один раз в квартал по результатам выполнения индикаторов Плана для Ukraine Facility и их положительной оценки Стороной ЕС. Всего в этом году ожидается около €16 млрд бюджетной поддержки по программе.

План для Ukraine Facility предусматривает 69 реформ, за которые отвечают более 150 квартальных индикаторов выполнения и 16 инвестиционных индикаторов. В третьем квартале Украина выполнила восемь из девяти индикаторов.