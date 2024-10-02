Армения взвешивает последствия возможного выхода из ОДКБ

Армения просчитывает все риски, связанные с возможным решением о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава МИД Арарат Мирзоян на Варшавском форуме по безопасности.

"Я думаю, нам всем нужно быть более осторожными, ни для кого не секрет, что устойчивость должна быть приоритетом, и процесс, который может произойти, должен быть хорошо рассчитан, управляем; я имею в виду, что это непростой вопрос", - сказал Мирзоян.

Он также напомнил, что Армения заморозила свое членство в ОДКБ и не собирается возвращаться к прежним отношениям.

"Мы не видим себя в военном союзе, который не работает", - подчеркнул министр.