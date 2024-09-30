На выборах в Австрии лидируют ультраправые

По предварительным результатам выборов в Национальный совет Австрии, лидером стала ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ), набравшая 29,2% голосов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Герхард Карнер.

В общей сложности участие в выборах приняли 6,3 млн избирателей, а явка составила 74,9%. Всего было подано 4753340 голосов.

Это первый случай в послевоенной истории Австрии, когда FPÖ под руководством Герберта Кикля получает первое место с таким высоким результатом.

На второй позиции оказалась Австрийская народная партия (ÖVP) канцлера Карла Негаммера с 26,5%, а Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) получила 21%. "Зеленые" и NEOS набрали 8% и 9% соответственно.

FPÖ может рассчитывать на 58 мест в 183-местном парламенте, партия действующего канцлера – на 52, а социал-демократы – на 41 место.

Окончательные результаты выборов будут объявлены Федеральным избирательным ведомством 16 октября 2024 года.