Новым премьер-министром Японии стал либерал-демократ Сигэру Исиба

Парламент Японии избрал главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу новым премьер-министром страны.

"Японский парламент официально утвердил нового лидера правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исибу в должности нового-премьер-министра страны", - сообщают японские СМИ.

Ожидается, что Исиба объявит о составе нового кабинета министров 1 октября. Позже во вторник назначения утвердит император Японии Нарухито.

Исиба ранее заявлял, что планирует назначить парламентские выборы на 27 октября.

"Я считаю важным, чтобы новое правительство получило оценку общественности как можно скорее", - сказал Исиба, объявляя о своем плане назначить внеочередные выборы.

Оппозиционные партии критиковали Исибу за то, что он предоставил слишком короткий период времени для рассмотрения и обсуждения его политики в парламенте перед национальными выборами.

Исиба считается экспертом в оборонной политике. Он предлагает создать азиатскую версию НАТО, а также обновленный альянс в сфере безопасности между США и Японией. Также новый глава ЛДП хочет внести поправки в японскую конституцию - упоминание Сил самообороны Японии. Выступает за создание в Японии агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.