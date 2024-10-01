Литва попросила МУС расследовать преступления против человечности в Беларуси

Литва обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой расследовать преступления против человечности, которые могли быть частично совершены на территории Беларуси. Об этом говорится в заявлении прокурора МУС Карима Хана.

В своем ходатайстве Литва просит прокуратуру расследовать такие преступления против человечности, как депортация, преследования и другие совершенные в Беларуси бесчеловечные акты, начиная с 1 мая 2020 года против гражданского населения.

В документе отмечается, что Беларусь не является участником МУС, однако часть преступлений была совершена на территории Литвы, что делает их "временно, территориально и по существу подпадающими под юрисдикцию суда".

В заявлении Хан отметил, что прокуратура проведет предварительное изучение ситуации и "определит на основе установленных законом требований, есть ли разумные основания для начала полноценного расследования".

В соответствии с Римским статутом любое государство, входящее в МУС, может передать на рассмотрение прокуратуры ситуацию, в которой могло быть совершено одно или несколько преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда. Прокуратура должна изучить эту ситуацию и определить, есть ли основания для предъявления обвинений одному или нескольким конкретным лицам в совершении этих преступлений.