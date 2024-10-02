Последнее обновление: 02.10.2024 17:47

Путин подписал законы о заключении военных контрактов с подсудимыми

Путин подписал два закона о возможности в период мобилизации или в военное время заключать контракт с обвиняемыми, чьи дела находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Оба закона опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Интерфакс.

Один из законов предусматривает возможность приостановления судом производства по уголовному делу и последующего освобождения от уголовной ответственности подсудимых в случае их призыва на военную службу в период мобилизации или в военное время либо в случае заключения ими в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ.

Также приостановление судопроизводства возможно в отношении лиц, совершивших преступление в период прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Кроме этого, аналогичный правовой механизм распространяется на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Другой закон предусматривает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ может быть заключен с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции. Поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе".



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