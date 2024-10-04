Польша начнет строить оборонительные линии на границах с Беларусью и РФ до конца года

Польша начнет строительство первых элементов усиленных линий обороны на своих границах с Беларусью и Россией до конца 2024 года. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша объявила о планах потратить 10 млрд злотых ($2,6 млрд) на укрепление своих северных и восточных границ укреплениями, системами наблюдения, разведки и защиты от беспилотников до конца 2028 года.

"В ближайшие три недели мы сможем провести первые испытания элементов "Восточного щита" на польских военных полигонах, в этом году мы начнем строительство первых элементов... на северной и восточной границах", – сказал Томчик, которого цитирует Reuters.

По его словам, проект будет разрабатываться в сотрудничестве с Литвой, Латвией и Эстонией, а также с британскими и американскими силами.