Последнее обновление: 03.10.2024 18:00

Нидерланды могут поделиться с Украиной многими технологиями в сфере БПЛА

У Нидерландов много технологий и знаний в сфере беспилотников, которыми страна может поделиться с Украиной. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в комментарии Укринформу.

Он отметил, что Нидерланды "продолжают и будут продолжать" поддерживать Украину.

В частности, по его словам, одной из сфер, куда Нидерланды вкладывают значительные инвестиции, являются беспилотники.

"Мы видим, что сейчас беспилотники очень важны на поле боя. И мы в Нидерландах имеем много технологий и знаний, которыми мы можем поделиться с Украиной и которые мы также можем сделать доступными, инвестируя сами и вместе с Украиной. Поэтому это также будет для нас важным приоритетом", – отметил министр обороны Нидерландов.

Недавно Брекельманс сообщал, что Нидерланды вскоре поставят три пусковые установки Patriot Украине.

В конце августа он объявил о передаче Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10.



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