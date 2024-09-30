Норвегия собирается построить высокий забор на границе с Россией

Правительство Норвегии рассматривает возможность возведения высокого забора на границе с Россией по примеру Финляндии.

По словам министра юстиции Норвегии Эмилии Энгер Мель, такой забор с современными средствами слежения не только послужит сдерживающим фактором, но и позволит обнаруживать людей, передвигающихся вблизи границы. Она отметила, что забор может быть построен вдоль всей границы или ее определенной части, сообщают зарубежные СМИ.

Мель добавила, что в случае необходимости правительство Норвегии готово закрыть границу с РФ в кратчайшие сроки.

В 2016 году Норвегия построила 200-метровый пограничный забор высотой 3,5 метра на пограничном пункте Сторског, а в сентябре 2022 года приостановила действие визового соглашения с Россией на фоне войны в Украине.

Забор в Сторскоге был построен после миграционного кризиса 2015 года, в ходе которого из России в Норвегию попали 5000 мигрантов из третьих стран. Общая протяженность норвежско-российской границы составляет 198 км.