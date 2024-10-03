Последнее обновление: 03.10.2024 16:36

Одобрен проект соглашения Беларуси с Саудовской Аравией о воздушном сообщении

Лукашенко 2 октября подписал указ № 387, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Беларуси и Саудовской Аравии о воздушном сообщении, сообщает его пресс-служба.

В договоре определяются условия осуществления полетов, посадки и высадки пассажиров, принятия на борт и выгрузки багажа, груза и почты при выполнении международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.



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