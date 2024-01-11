Последнее обновление: 11.01.2024 13:26

Власти в 2023 году задержали не менее 207 человек после возвращения в Беларусь

Не менее 207 человек были задержаны в 2023 году после возвращения в Беларусь, при этом чаще всего людей задерживали при пересечении границы с Литвой.

Среди задержанных были и граждане Украины, Литвы, России. Большинство было приговорено к "суткам" и штрафам за репост новостей независимых СМИ, за якобы "мелкое хулиганство" или "пикетирование" национальной символикой. Также в центре внимания, сообщают белорусские СМИ, донаты и участие в протестах.

Не менее 18 человек были осуждены по уголовным статьям, в том числе 12 приговорены к лишению свободы на сроки до 10 лет колонии.

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