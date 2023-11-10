Криптобиржа Binance прекращает обслуживать рублевые депозиты

С 15 ноября криптовалютная биржа Binance прекратит поддержку депозитов в российских рублях, сообщила пресс-служба компании.

В компании уточнили, что вывести рубли с платформы можно будет до 31 января 2024 года. Сделать это можно будет через партнеров биржи.

Также пользователи Binance могут перевести средства на платформу CommEX или конвертировать их в криптовалюту, отметила пресс-служба.

В конце сентября Binance объявила о своем уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX. В Binance тогда заявили, что переход пользователей на другую платформу, а также процесс отключения от Binance займет до одного года.