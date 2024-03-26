Последнее обновление: 26.03.2024 14:42

США наложили санкции на российских крипто-операторов

Министерство финансов США 25 марта объявило о санкциях против тринадцати юридических и двух физических лиц из России, причастных к предоставлению финансовых услуг и технологического сектора российской экономики.

Как пояснил американский Минфин, подсанкционные лица "разрабатывают или предлагают услуги в виртуальных активах, позволяющих уклоняться от санкций США", или находятся в собственности или под контролем других лиц из санкционного списка.

В санкционном списке США оказались, среди прочего, московские финтех-компании B-Crypto, "Системы распределенного реестра", "Лайтхаус", "Центр разработки электронных платежных средств" и "Атомайз", которые сотрудничают с подсанкционными российскими банками.

Также американский Минфин наложил санкции на российские компании "Веб3 Технологии" и "Веб3 Интегратор", которые работают с технологией блокчейн, эстонской Bitfingroup OÜ и кипрской Tokentrust Holdings, которые связаны с РФ. Под ограничения попали акционер "ВЭБ3 Технологии" Игорь Кайгородов и владелец и директор "Центра разработки электронных платежных средств" Тимур Буканов.

Отдельно США ввели санкции против трех российских компаний, которые помогали покупать России технологическое оборудование – в том числе и для оборонного сектора – в обход санкций.

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