Криптобиржа Binance ограничит доступ для россиян с более чем 10 тысячами евро на счету

Криптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам пользователей из России, у которых более 10 тысяч евро на счету.

Такие клиенты смогут только вывести средства, но не смогут торговать или вносить дополнительные средства на счета, сообщил РБК со ссылкой на сообщение поддержки криптобиржи.

В Binance заявили, что пока не собираются прекращать работу в России, но поддержат санкции, если этого потребует международное сообщество.

Ранее в Binance сообщали, что не планируют замораживать счета российских пользователей, но ограничат доступ к платформе для российских компаний и физлиц из санкционных списков.