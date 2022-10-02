Лукашенко назначил нового министра промышленности, глав Белинвестбанка, Интеграла

Лукашенко 3 октября 2022 года провел кадровый понедельник, в ходе которого назначил:

Рогожника Александра Николаевича - министром промышленности

Бартоша Сергея Ивановича - помощником президента РБ - инспектором по Гомельской области.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Баценко Михаила Леонидовича - председателем Барановичского горисполкома,

Ярца Сергея Борисовича - председателем Жлобинского райисполкома,

Довгалева Сергея Николаевича - председателем Речицкого райисполкома,

Намоченко Ирины Михайловны - председателем Октябрьского райисполкома,

Таргонского Олега Викторовича - председателем Лоевского райисполкома,

Дылюка Сергея Викторовича - председателем Лельчицкого райисполкома,

Антоненко Владимира Петровича - председателем Наровлянского райисполкома,

Хелского Валерия Владимировича - председателем Гродненского райисполкома,

Студнева Александра Викторовича - председателем Могилевского горисполкома,

Киселя Игоря Николаевича - председателем Бобруйского горисполкома,

Кожемякина Андрея Викторовича - председателем Славгородского райисполкома, Пристромской Ольги Васильевны - председателем Белыничского райисполкома,

Буйневича Андрея Сергеевича - генеральным директором ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ",

Маркова Владимира Ивановича - генеральным директором ОАО "Могилевхимволокно",

Швеца Олега Дмитриевича - первым заместителем министра архитектуры и строительства,

Шваюнова Александра Олеговича - заместителем министра архитектуры и строительства,

Корбута Александра Николаевича - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Приходько Ивана Федоровича - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Ефимова Александра Владимировича - заместителем министра промышленности,

Козаредова Олега Владимировича - председателем правления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк",

Жука Андрея Вацлавовича - заместителем председателя Гродненского облисполкома,

Дорожко Анатолия Андреевича - членом Гродненского облисполкома,

Фролова Юрия Николаевича - членом Минского горисполкома.