Лукашенко назначил нового министра промышленности, глав Белинвестбанка, Интеграла

Лукашенко 3 октября 2022 года провел кадровый понедельник, в ходе которого назначил:
Рогожника Александра Николаевича - министром промышленности
Бартоша Сергея Ивановича - помощником президента РБ - инспектором по Гомельской области.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Баценко Михаила Леонидовича - председателем Барановичского горисполкома,
Ярца Сергея Борисовича - председателем Жлобинского райисполкома,
Довгалева Сергея Николаевича - председателем Речицкого райисполкома,
Намоченко Ирины Михайловны - председателем Октябрьского райисполкома,
Таргонского Олега Викторовича - председателем Лоевского райисполкома,
Дылюка Сергея Викторовича - председателем Лельчицкого райисполкома,
Антоненко Владимира Петровича - председателем Наровлянского райисполкома,
Хелского Валерия Владимировича - председателем Гродненского райисполкома,
Студнева Александра Викторовича - председателем Могилевского горисполкома,
Киселя Игоря Николаевича - председателем Бобруйского горисполкома,
Кожемякина Андрея Викторовича - председателем Славгородского райисполкома, Пристромской Ольги Васильевны - председателем Белыничского райисполкома,
Буйневича Андрея Сергеевича - генеральным директором ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ",
Маркова Владимира Ивановича - генеральным директором ОАО "Могилевхимволокно",
Швеца Олега Дмитриевича - первым заместителем министра архитектуры и строительства,
Шваюнова Александра Олеговича - заместителем министра архитектуры и строительства,
Корбута Александра Николаевича - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Приходько Ивана Федоровича - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Ефимова Александра Владимировича - заместителем министра промышленности,
Козаредова Олега Владимировича - председателем правления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк",
Жука Андрея Вацлавовича - заместителем председателя Гродненского облисполкома,
Дорожко Анатолия Андреевича - членом Гродненского облисполкома,
Фролова Юрия Николаевича - членом Минского горисполкома.