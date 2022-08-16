Лукашенко сменил управляющего делами президента

Лукашенко назначил на должность управляющего делами президента Юрия Назарова, занимавшего по сей день должность вице-премьера РБ

«Валерий Иванов, чуть более года возглавлявший управление делами президента, обратился … с просьбой рассмотреть его ходатайство о переходе на другую работу... Варианты применения его опыта и знаний на ином важном направлении будут рассмотрены в самое ближайшее время, после улучшения состояния здоровья», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Освободившаяся вакансия вице-премьера достается министру промышленности Петру Пархомчику. Кому достанется должность министра промышленности, не сообщается.