Лукашенко устроил кадровый четверг

Лукашенко 7 июля провел кадровые перестановки, назначив:
Гурского Василия Леонидовича - главным ученым секретарем Национальной академии наук;
Жигарева Тимофея Петровича - заместителем Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь;
Боровикова Владимира Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике и Республике Мьянма по совместительству.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Тимошевича Геннадия Владимировича - генеральным директором государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника";
Балигатова Николая Васильевича - директором ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления";
Столяровой Татьяны Григорьевны - заместителем Председателя Государственного комитета по науке и технологиям;
Счастного Николая Борисовича - директором Департамента государственных знаков Министерства финансов;
Федорова Ивана Ивановича - председателем Лиозненского райисполкома;
Кохана Александра Васильевича - председателем Петриковского райисполкома;
Карпенко Сергея Вячеславовича - председателем Брагинского райисполкома;
Пьявко Николая Николаевича - председателем Житковичского райисполкома;
Чарковского Сергея Сергеевича - председателем Новогрудского райисполкома;
Атрушкевича Андрея Михайловича - председателем Пуховичского райисполкома;
Новицкого Владимира Михайловича - председателем Червенского райисполкома;
Книги Владимира Валентиновича - председателем Глусского райисполкома;
Носко Валерия Евгеньевича - председателем Краснопольского райисполкома;
Хайновского Дмитрия Викторовича - председателем Климовичского райисполкома.