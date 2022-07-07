Лукашенко устроил кадровый четверг

Лукашенко 7 июля провел кадровые перестановки, назначив:

Гурского Василия Леонидовича - главным ученым секретарем Национальной академии наук;

Жигарева Тимофея Петровича - заместителем Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь;

Боровикова Владимира Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике и Республике Мьянма по совместительству.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Тимошевича Геннадия Владимировича - генеральным директором государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника";

Балигатова Николая Васильевича - директором ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления";

Столяровой Татьяны Григорьевны - заместителем Председателя Государственного комитета по науке и технологиям;

Счастного Николая Борисовича - директором Департамента государственных знаков Министерства финансов;

Федорова Ивана Ивановича - председателем Лиозненского райисполкома;

Кохана Александра Васильевича - председателем Петриковского райисполкома;

Карпенко Сергея Вячеславовича - председателем Брагинского райисполкома;

Пьявко Николая Николаевича - председателем Житковичского райисполкома;

Чарковского Сергея Сергеевича - председателем Новогрудского райисполкома;

Атрушкевича Андрея Михайловича - председателем Пуховичского райисполкома;

Новицкого Владимира Михайловича - председателем Червенского райисполкома;

Книги Владимира Валентиновича - председателем Глусского райисполкома;

Носко Валерия Евгеньевича - председателем Краснопольского райисполкома;

Хайновского Дмитрия Викторовича - председателем Климовичского райисполкома.