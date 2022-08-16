Лукашенко провел кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли, сообщила пресс-служба.

Полковник Сергей Фролов назначен начальником Главного штаба - первым заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил.

Генерал-майор Геннадий Козловский освобожден от должности начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. На его место назначен полковник Руслан Чехов.

Александр Лукашенко также освободил генерал-майора Игоря Демиденко от должности первого заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета. Игорь Демиденко откомандирован в Министерство обороны и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.