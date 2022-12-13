Последнее обновление: 13.12.2022 20:51

Лукашенко выбрал министра иностранных дел

Лукашенко назначил министром иностранных дел Беларуси Сергея Алейника, который до настоящего времени занимал должность первого замминистра МИД РБ.

Олейник в 1986 году окончил Минский иняз, в 2009-2013 годах - замминистра иностранных дел, в 2013-2020 годах - посол Беларуси в Великобритании.

Лукашенко также назначил Андрея Лукьяновича командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС РБ. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО - начальника авиации.

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