Лукашенко провел кадровый понедельник

Лукашенко сегодня провел очередные кадровые перестановки. В частности, он назначил:

Дмитрия Крутого - послом Беларуси в России

Максима Ермоловича - замглавы администрации президента

Александра Кулика - министром лесного хозяйства Беларуси

Владимира Боровикова - послом Беларуси в Таиланде по совместительству.

Лукашенко также согласовал:

Юрия Романовского - ректором Полоцкого государственного университета

Александра Дороховича - первым замминистра спорта и туризма

Татьяну Шевцову - управделами Минского облисполкома

Максима Алешкевича - членом Минского облисполкома