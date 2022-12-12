Лукашенко устроил кадровый понедельник

Лукашенко 12 декабря рассмотрел кадровые вопросы и назначил Капского Дениса заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии РБ.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Кравчука Вадима Васильевича - заместителем председателя Брестского облисполкома;
Кузьмича Андрея Николаевича - председателем Жабинковского райисполкома;
Жука Романа Борисовича - председателем Малоритского райисполкома;
Метлицкого Вячеслава Валерьевича - председателем Березовского райисполкома;
Привалова Владимира Александровича - председателем Гомельского горисполкома, членом Гомельского облисполкома;
Алейникова Дмитрия Вадимовича - заместителем председателя Гомельского облисполкома;
Шабетника Дмитрия Анатольевича - председателем Светлогорского райисполкома;
Савицкого Сергея Константиновича - первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;
Корзуна Олега Владимировича - заместителем председателя Минского горисполкома;
Ботвинника Александра Мирославовича - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод";
Балашенко Александра Анатольевича - замминистра архитектуры и строительства;
Костюкевича Дмитрия Олеговича - заместителем министра юстиции;
Моргуновой Елены Михайловны - первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
Козловой Ирины Леонидовны - заместителем начальника Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета Союзного государства;
Труса Сергея Николаевича - начальником Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства;
Санько Дмитрия Евгеньевича - заместителем начальника организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства.