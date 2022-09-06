Светлана Тихановская сообщила об аресте квартиры в Минске

Светлана Тихановская сообщила, что белорусские власти наложили арест на ее квартиру в Минске.

"Нашу с Сергеем Тихановским минскую квартиру арестовали. В ней описали всё – вплоть до акварельных красок детей – чтобы продать и собрать денег в казну. В конфискатах Гомеля прямо сейчас продают технику, с которой 29 мая 2020 года задержали Сергея. И таких людей, как Сергей, в Беларуси тысячи", - заявила Тихановская, которую цитируют белорусские медиа.

Тихановская вскоре после голосования была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.

В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима по обвинению в подготовке и организации массовых беспорядков.