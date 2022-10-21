СК Беларуси начал заочное расследование в отношении Тихановской, Латушко и Ковальковой

Следственный комитет РБ начал процесс спецпроизводства в отношении представителей Координационного совета Светланы Тихановской, Павла Латушко и Ольги Ковальковой, сообщила пресс-служба ведомства.

Тихановскую обвиняют по 10 статьям УК РБ:

ч. 1 ст. 13 и ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату и удержанию зданий и сооружений, соединенные с угрозой причинения гражданам телесных повреждений, с целью понудить государственный или иной орган, юридическое или физическое лицо либо группу лиц совершить либо воздержаться от совершения какого-либо действия как условия невыполнения угрозы);

ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти);

ч. 1 ст. 357 (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем);

чч. 1 и 2 ст. 361−1 (создание экстремистских формирований и руководство ими, совершенные повторно);

ч. 3 ст. 361 (публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет);

ч. 3 ст. 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц);

ч. 1 ст. 356 (иное оказание помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, умышленно совершенные гражданином Республики Беларусь (измена государству);

ч. 4 ст. 16 и ст. 382 (организация и руководство самовольного присвоения звания и власти должностного лица, сопряженного с участием на этом основании в переговорах и иных встречах с представителями иностранных государств, иностранных и международных организаций, в заседаниях международных организаций);

ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, комиссий по референдуму, совершенное с применением угрозы и иным способом, группой лиц по предварительному сговору);

ч. 4 ст. 16 и ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления, а также организация совершения указанных деяний и руководство ими).

Павла Латушко обвиняют по восьми статьям УК:

ч. 1 ст. 357 (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем);

ч. 3 ст. 361 (публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет);

чч. 1 и 2 ст.361−1 (создание экстремистских формирований и руководство ими, совершенные повторно);

ч. 3 ст. 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц);

ч. 4 ст. 16 и ст. 382 (организация и руководство самовольного присвоения звания и власти должностного лица, сопряженного с участием на этом основании в переговорах и иных встречах с представителями иностранных государств, иностранных и международных организаций, в заседаниях международных организаций);

ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, комиссий по референдуму, совершенное с применением угрозы и иным способом, группой лиц по предварительному сговору);

ч. 3 ст. 426 (умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекших причинение существенного вреда государственным и общественным интересам (превышение власти или служебных полномочий), совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности лицом, занимающим ответственное положение, повлекшие тяжкие последствия);

ч. 3 ст. 430 (принятие должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц, действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использование своих служебных полномочий (получение взятки), в крупном размере, совершенное лицом, занимающим ответственное положение).

Ольгу Ковалькову обвиняют по пяти статьям УК РБ:

ч. 1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем);

ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет);

ч. 1 ст.361−1 (создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением);

ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц);

ч. 2 ст. 191 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суть спецпроизводства сводится к том, чтобы затем провести судебный процесс над уехавшими за границу гражданами в их отсутствие.