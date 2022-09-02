Последнее обновление: 02.09.2022 08:51

Павел Можейко переведен в СИЗО

Задержанный в Гродно бывший директор ликвидированного по решению суда «Центра городской жизни», журналист Павел Можейко переведен в СИЗО.

Это означает, что ему предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения.

О переводе в СИЗО стало известно от родственников Павла, которые попытались передать ему передачу в ИВС. Они также сообщили, что силовики провели обыск в квартире и деревенском доме Можейко, а также у близких и дальних родственников журналиста.

В СИЗО также переведена и адвокат Юлия Юргилевич. Ее задержали в Гродно в день задержания Можейко.

Юргилевич защищала многих политзаключенных: художника Алеся Пушкина, студента-химика Артема Боярского, музыканта Игоря Банцера, блогера Вадимати и других.

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