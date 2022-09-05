В Минске оглашен приговор по делу «о захвате власти»

Минский областной суд озвучил приговор по делу о «заговоре с целью захвата власти», обвиняемыми по которому проходят лидер партии БНФ Григорий Костусев, политтехнолог Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист Денис Кравчук.

Суд признал всех фигурантов виновными и приговорил Юрию Зенковича к 11 годам лишения свободы, Александра Федуту и Григория Костусева — к 10 годам, Ольгу Голубович и Дениса Кравчука — к 2,5 годам.

Григорий Костусев свою вину не признал.

Обвиняемыми по этому также названы Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко и Игорь Макар, которые находятся за границей.