Последнее обновление: 05.09.2022 16:18

Власти Беларуси будут лишать гражданства «бежавших из страны экстремистов»

Белорусские власти намерены лишать гражданства уехавших за границу белорусов, признанных экстремистами.

Об этом сообщил глава МВД РБ Иван Кубраков, представляя поправки в закон о гражданстве.

Такая мера будет применяться при наличии вступившего в законную силу приговора суда, подтверждающего участие гражданина РБ в экстремистской деятельности или причинения им тяжкого вреда интересам республики. Решение будет приниматься Лукашенко по предложению комиссии по вопросам гражданства.

"В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет. МВД рассчитывает на профилактический эффект этой законодательной инициативы", - сказал Кубраков.

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