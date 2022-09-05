Последнее обновление: 05.09.2022 16:18

Власти Беларуси отказались исключать Колесникову и Знака из списка террористов

Минский городской суд в понедельник отказал в удовлетворении жалоб на включение осужденных оппонентов Лукашенко Марию Колесникову и Максима Знака в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Решение о включении Колесниковой в список террористов обжаловал адвокат Владимир Пыльченко. В интересах Знака жалобу в суд подавала его супруга Надежда Знак.

Минский областной суд 6 сентября 2021 года приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно, объявив их виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату государственной власти и т.д.

В мае 2022 года КГБ включил Марию Колесникову и Максима Знака в список террористов.

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