Правозащитница Марфа Рабкова приговорена к 15 годам лишения свободы

Минский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 10 граждан по обвинению в создании и руководстве экстремистскими формированиями и совершении иных преступлений.

Правозащитницу Марфу Рабкову и представителей анархического движения судили по 10 статьям УК, среди которых создание экстремистского формирования и участие в массовых беспорядках. Всего в деле насчитывается 160 томов, куда вошли эпизоды с 2016 года.

Вынес приговор судья Минского городского суда Сергей Хрипач.

«…по совокупности преступлений путем частичного сложения основных и присоединения дополнительных назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить наказание в виде лишения свободы:

Францкевичу А.В. на срок 17 лет со штрафом в размере 700 базовых величин в сумме 22 400 рублей,

Гаевскому-Ханада А.С. на срок 16 лет со штрафом в размере 700 базовых величин в сумме 22 400 рублей,

Рабковой М.А. на срок 15 лет со штрафом в размере 700 базовых величин в сумме 22 400 рублей,

Головко А.И. на срок 12 лет со штрафом в размере 700 базовых величин в сумме 22 400 рублей

Козлянко А.А.,Шпетному П.А.,Дранцу Н.В.,Чепюку А.С. на срок 6 лет со штрафом в размере 500 базовых величин в сумме 16 000 рублей, каждому,

Марачу А.И. и Чулю Д.Р. на срок 5 лет со штрафом в размере 500 базовых величин в сумме 16 000 рублей, каждому»

«Отбывание наказания Францкевичу А.В. определить в исправительной колонии в условиях строгого режима, Гаевскому-Ханада А.С., Головко А.И., Козлянко А.А., Шпетному П.А., Дранцу Н.В., Чепюку А.С., Марачу А.И. и Чулю Д.Р. - в исправительной колонии в условиях усиленного режима, Рабковой М.А. - в исправительной колонии в условиях общего режима», - говорится в сообщении Верховного суда РБ.

Белорусские медиа со ссылкой на очевидцев сообщают, что после судебного заседания около здания суда задержали не менее 5 человек, среди которых, предположительно, правозащитница Анастасия Лойко, а также родственники осуждённых и представители зарубежных дипломатических миссий.