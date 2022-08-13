Maxar Technologies опубликовала спутниковые фото аэродрома "Зябровка"

Компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые фотографии, на которых видны последствия взрывов, которые прогремели ночью 11 августа на военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси.

"На сегодняшних изображения можно увидеть следы от недавнего взрыва на главной взлетно-посадочной полосе, а рядом видна сожженная растительность", - сообщает о снимках компания.

Минобороны Беларуси заявило, что взрывов на аэродроме не было, а произошло "возгорание двигателя в одной единице техники".

Украина отвергает причастность к взрывам на "Зябровке".