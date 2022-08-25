Последнее обновление: 25.08.2022 19:00

Генпрокуратура РБ отреагировала на заявления украинского депутата

Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовные дела в отношении депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко.

«Ему инкриминированы угроза насилием в отношении [Лукашенко] и дискредитация нашей страны. Установлено, что подозреваемый … разместил в сети Интернет публикацию, в которой содержались угроза в отношении Александра Лукашенко, а также ложные сведения о политическом и социальном положении в Беларуси. Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.366 и ст.369-1 УК РБ», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

На поздравление Лукашенко украинского народа с Днем независимости Гончаренко отреагировал так: "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости".

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование